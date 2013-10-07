版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 7日 星期一 21:37 BJT

美国热股：黑莓劲扬逾3%，消息称思科、谷歌和SAP正在与其进行竞购谈判

路透10月7日 - 几位熟悉情况的消息人士表示，黑莓 正在与思科 、谷歌 和SAP 进行全部或部分出售公司的谈判。

黑莓周一盘初大涨3.51%，报7.96美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐