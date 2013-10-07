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市场报道 | 2013年 10月 7日 星期一 21:41 BJT

美国热股：通用电气小跌，此前公司副董事长看好新兴市场基建业务

路透10月7日 - 通用电气 副董事长John Rice周日表示，尽管全球经济起伏不定，但他仍预计该公司在新兴市场的基础设施业务在未来五到10年内，将录得10-15%的成长率。

通用电气周一盘初小幅下跌0.96%，报23.82美元。(完)
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