国际油市：亚洲燃料油现货价差从20个月高位回落

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡10月7日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一从20个月高位回落，由于11月套利船货数量正在增加，供应忧虑消退。
180-cst和380-cst燃料油周一较新加坡现货报价每吨分别升水5美元和6.75美元。
北亚一家公司的交易商称，“从基本面来说，尽管套利数量越来越少，但并没有说明上周五升水大涨的原因，库存水平仍较高。”
新加坡贸易机构IE Singapore上周四数据显示，新加坡燃料油库存微幅增加0.85%，至两周高位2,197.6万桶。
11月前往亚洲的套利船货正在逐步增加，在欧洲情况好转后，料有更多燃料油回归该市场。
对运输设备的分析显示，11月套利船货量料为375万吨，略高于10月预计的348万吨。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。