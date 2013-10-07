国际油市：亚洲燃料油现货价差从20个月高位回落

路透新加坡10月7日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一从20个月高位回落，由于11月套利船货数量正在增加，供应忧虑消退。

180-cst和380-cst燃料油周一较新加坡现货报价每吨分别升水5美元和6.75美元。

北亚一家公司的交易商称，“从基本面来说，尽管套利数量越来越少，但并没有说明上周五升水大涨的原因，库存水平仍较高。”

新加坡贸易机构IE Singapore上周四数据显示，新加坡燃料油库存微幅增加0.85%，至两周高位2,197.6万桶。

11月前往亚洲的套利船货正在逐步增加，在欧洲情况好转后，料有更多燃料油回归该市场。

对运输设备的分析显示，11月套利船货量料为375万吨，略高于10月预计的348万吨。(完)

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