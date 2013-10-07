美国股市：开低，因预算僵局尚未打破

路透纽约10月7日 - 美国股市周一开盘下跌，受美国政府部门部分停摆拖累，而且没有迹象显示政界人士对于债务上限和预算僵局的立场出现软化。

道琼工业指数 下跌137.11点，或0.91%，至14,935.47点；标准普尔500指数 下滑15.33点，或0.91%，至1,675.17点；Nasdaq指数 下挫32.59点，或0.86%，至3,775.16点。(完)