美国数据：8月消费者信贷增加136.3亿美元，预估为增长120亿美元

路透华盛顿10月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，8月美国消费者信贷增幅多于预期，但信用卡使用连续第三个月下降，和近期消费者支出温和的走势一致。

路透向分析师的调查显示，预期8月消费者信贷增长120亿美元。7月消费者信贷原先公布为增加104.4亿美元，该数据被下修为增加104.0亿美元。