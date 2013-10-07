美国数据：8月消费者信贷增加136.3亿美元，预估为增长120亿美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿10月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，8月美国消费者信贷增幅多于预期，但信用卡使用连续第三个月下降，和近期消费者支出温和的走势一致。
美联储数据显示，8月消费者信贷增加136.3亿美元，至3.04万亿美元。
路透向分析师的调查显示，预期8月消费者信贷增长120亿美元。7月消费者信贷原先公布为增加104.4亿美元，该数据被下修为增加104.0亿美元。
反映信用卡使用情况的8月循环信贷下跌8.8341亿美元，连续第三个月下降。
包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在8月增加145.1亿美元，7月非循环信贷增加122.3亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。