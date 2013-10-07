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货币新闻 | 2013年 10月 8日 星期二 03:13 BJT

美国数据：8月消费者信贷增加136.3亿美元，预估为增长120亿美元

路透华盛顿10月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，8月美国消费者信贷增幅多于预期，但信用卡使用连续第三个月下降，和近期消费者支出温和的走势一致。

美联储数据显示，8月消费者信贷增加136.3亿美元，至3.04万亿美元。

路透向分析师的调查显示，预期8月消费者信贷增长120亿美元。7月消费者信贷原先公布为增加104.4亿美元，该数据被下修为增加104.0亿美元。

反映信用卡使用情况的8月循环信贷下跌8.8341亿美元，连续第三个月下降。

包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在8月增加145.1亿美元，7月非循环信贷增加122.3亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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