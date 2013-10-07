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亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月7日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             88.12      -2.36      -2.61    3160653
 搜狐                             83.75      -2.95      -3.40    1761416
 网易                             71.05      -1.54      -2.12    1805277
 百度                            157.54      -1.46      -0.92    3195199
 亚信科技                         11.47      -0.04      -0.35     118912
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     17.62      -0.06      -0.34    1759853
 联电                              2.10      -0.01      -0.47      64297
 日月光                            4.78      -0.13      -2.65      54586
 硅品精密                          6.04      -0.01      -0.17     297833
 和信超媒体                        0.96      -0.00      -0.01      21211
 友达                              3.37      -0.15      -4.26     932915
 中华电信                         31.59      -0.14      -0.44      53677
 台湾国际航电                     46.78      -0.35      -0.74    1136061
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         54.12      -0.83      -1.51     232022
 中国联通                         17.03      -0.04      -0.23     128264
 中国电信                         52.00      -0.61      -1.16       9279
 中芯国际                          3.59      -0.13      -3.49      42971
 电讯盈科                          4.42      -0.02      -0.45       2542
 (完)
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