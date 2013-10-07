版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 06:27 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第四天，较大型船运费攀升

路透10月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第四个交易日上涨，得益于较大型船的运费攀升。

乾散货运价指数上涨31点或1.49%至2,115点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨77点，或1.95%，至4,020点。海岬型船舶日均获利劲升551美元至38,350美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨33点或1.72%至1,947点。日均获利增加260美元至15,610美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐