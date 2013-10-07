全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第四天，较大型船运费攀升

路透10月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第四个交易日上涨，得益于较大型船的运费攀升。

乾散货运价指数上涨31点或1.49%至2,115点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨77点，或1.95%，至4,020点。海岬型船舶日均获利劲升551美元至38,350美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。