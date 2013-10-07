澳新经济指标预测--10月8日-10月15日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月7日当周 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 负6.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 9月 -- -3.2% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.8% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +6.6% +6.4% 10月9-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 -- +2.1% REINZ房价指数(较上年同期) -- +9.5% 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人口(万人) 9月 增加1.5 减少1.08 全职就业人口(人) -- 减少2,600 就业参与率 65.0% 65.0% 失业率 5.8% 5.8% 2145 新西兰食品价格指数(较前月) 9月 -- -0.5% 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 9月 -- 65.8% 10月14日当周 10月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资(较前月) 8月 -- +2.4% 投资性房屋融资 -- +2.9% 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.9% +0.2% (较上年同期) +1.3% +0.7%(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。