全球外汇市场10月8日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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10月7日(一)
2301 - 英国零售业联盟(BRC)9月同店销售
2301 - 英国RICS 9月房价差值
2350 - 日本8月经常账
10月8日(二)
-- - 葡萄牙央行发表秋季经济公报
0300 - 澳洲NAB 9月企业现况及企业信心指数
0300 - 澳洲ANZ 9月报纸及网络招聘广告
0500 - 日本9月服务业景气判断指数
0545 - 瑞士9月失业率
0600 - 德国8月贸易收支
0645 - 法国8月预算收支
0645 - 法国8月贸易收支
0715 - 瑞士9月消费者物价指数(CPI)
0715 - 瑞士8月零售销售
0800 - 意大利第二季公共债务与GDP之比
1000 - 德国8月工业订单(较前月)
1130 - 美国NFIB小型企业9月信心指数
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1215 - 加拿大9月房屋开工年率
1230 - 加拿大8月贸易收支
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1400 - 美国IBD 10月消费者信心指数
1600 - 德国财长朔伊布勒和央行总裁魏德曼就欧洲的未来在一次会议上发言
1625 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就经济和货币政策发表讲话
1630 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在约翰斯敦商会的全国经济前景和货币政策大会上，就经济前景和货币政策讲话
2300 - 澳洲10月消费者信心
2350 - 日本央行发布9月4-5日会议记录(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。