重发-《综述》美国财政僵局仍未打破，政府与国会加紧努力寻找出路

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
这位助手称，按照这份提案，奥巴马赢得的将是全年政府拨款，而非只能支撑数周并需在11月或12月重新协商的短期支出法案。
共和党所得到的，将是目前已经在实施的严格的全面支出削减措施。许多民主党自由派人士和一些立场较为中立的共和党人希望取消这些举措。
此外，这项财政计划还将包括奥巴马已在其国会预算报告中提出的6,000亿美元削减措施。
该助手表示，这部分削减将主要来自“强制性”项目，一般是指社会保障、医疗保险和医疗补助。这些福利项目用于提供退休人员的养老保险以及老年人和贫困人口的医疗保障。
剩下的工作是指导国会税收政策委员会在明年之前编写完成税收制度改革的相关议案，以促进美国经济进一步成长。
该助手称，波特曼已向参议院包括共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在内的共和党人以及一些民主党议员提出了这一思路。
有迹象显示，周一金融市场对美国财政之争的不安加深。美元和全球股市周一下跌，美股标准普尔500指数 收跌0.9%，Nasdaq指数 跌1%。(完)
(编译 徐文焰/白云/郑茵 审校 侯向明/张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。