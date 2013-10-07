重发-《综述》美国财政僵局仍未打破，政府与国会加紧努力寻找出路

这位助手称，按照这份提案，奥巴马赢得的将是全年政府拨款，而非只能支撑数周并需在11月或12月重新协商的短期支出法案。

共和党所得到的，将是目前已经在实施的严格的全面支出削减措施。许多民主党自由派人士和一些立场较为中立的共和党人希望取消这些举措。

此外，这项财政计划还将包括奥巴马已在其国会预算报告中提出的6,000亿美元削减措施。

该助手表示，这部分削减将主要来自“强制性”项目，一般是指社会保障、医疗保险和医疗补助。这些福利项目用于提供退休人员的养老保险以及老年人和贫困人口的医疗保障。

剩下的工作是指导国会税收政策委员会在明年之前编写完成税收制度改革的相关议案，以促进美国经济进一步成长。

该助手称，波特曼已向参议院包括共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在内的共和党人以及一些民主党议员提出了这一思路。

有迹象显示，周一金融市场对美国财政之争的不安加深。美元和全球股市周一下跌，美股标准普尔500指数 收跌0.9%，Nasdaq指数 跌1%。(完)