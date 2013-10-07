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市场报道 | 2013年 10月 8日 星期二 07:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月8日-10月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    10月7日当周
    
    10月8-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1230     美国非农就业岗位(万个)                             9月    增加18   增加16.9
             美国民间就业岗位(万个)                                    增加18   增加15.2
             美国制造业就业岗位(万个)                                 增加0.5    增加1.4 
             美国失业率                                                  7.3%       7.3%
             美国平均时薪                                               +0.2%      +0.2%
             美国每周平均工时                                            34.5       34.5
    1230    美国国际贸易收支(亿美元)                            8月   逆差395    逆差392
    1400     美国建筑支出                                       8月     +0.4%      +0.6%
    1400     美国就业趋势指数                                   9月        --      113.5
    1400     美国工厂订单                                       8月     +0.3%      -2.4%
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值        --      +0.1%
               扣除运输的耐久财订单                                        --      -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --      +0.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +1.5%        
    
    10月8日(二) 
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1130    美国NFIB小型企业信心指数                            9月        --       94.0
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月5日当周        --      +0.2%
    1215    加拿大房屋开工年率(万户)                            9月      18.5      18.03
    1230    加拿大贸易收支(亿加元)                              8月     逆差7    逆差9.3
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月5日当周        --      +3.8%
    1400    美国IBD消费者信心指数                              10月        --       46.0
    
    10月9-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1400    美国批发(趸售)库存                                  8月     +0.3%      +0.1%
                      趸售销售                                          +0.3%      +0.1%    
    
    10月9日(三)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1100    美国抵押贷款市场指数                        10月4日当周        --      450.2
                       再融资指数                                          --    1,947.4
    1800    美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月17-18日会议记录
    
    10月10日(四)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    -- -    美国ICSC月度连锁店销售                              9月         --      +3.7%
    1230    加拿大新屋价格(较前月)                              8月      +0.2%      +0.2%
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月5日当周         31       30.8
                      四周均值(万人)                                        --       30.5
                续请失业金人数(万人)                    9月28日当周        290      292.5
    
    10月10-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    美国进口价格                                        9月      +0.2%       持平
                出口价格                                                  持平      -0.5%
    1800    美国联邦预算(亿美元)                                9月        --   赤字1,479
    
    10月11日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    加拿大就业变动(万人)                                9月    增加1.0   增加5.92
                    失业率                                                7.1%       7.1%
                  就业参与率                                            66.60%     66.60%
    1355    美国路透/密西根大学消费者信心指数              10月初值       76.0       77.5
                                     现况指数                             91.0       92.6
                                     预期指数                             67.5       67.8
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月4日当周         --      132.1
    
    10月11-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     9月      +0.2%      +0.3%
                              (较上年同期)                               +0.6%      +1.4%
                          核心PPI(较前月)                       9月      +0.1%       持平
    1230    美国零售销售(较前月)                                9月      +0.1%      +0.2%
    1400    美国企业库存                                        8月      +0.3%      +0.4%
    
    10月14日当周
    
    10月14日(一) 
    暂无重要数据公布。
    
    10月15日(二) 
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月12日当周        --         --
    1230    美国纽约联邦储备银行制造业指数                     10月       7.50       6.29
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月12日当周        --         --(完)
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