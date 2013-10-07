美国与加拿大经济指标预测--10月8日-10月15日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 10月7日当周 10月8-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1400 美国建筑支出 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 9月 -- 94.0 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月5日当周 -- +0.2% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 18.5 18.03 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差7 逆差9.3 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月5日当周 -- +3.8% 1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 46.0 10月9-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国批发(趸售)库存 8月 +0.3% +0.1% 趸售销售 +0.3% +0.1% 10月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 10月4日当周 -- 450.2 再融资指数 -- 1,947.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月17-18日会议记录 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- - 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- +3.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月5日当周 31 30.8 四周均值(万人) -- 30.5 续请失业金人数(万人) 9月28日当周 290 292.5 10月10-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国进口价格 9月 +0.2% 持平 出口价格 持平 -0.5% 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加1.0 增加5.92 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 66.60% 66.60% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月初值 76.0 77.5 现况指数 91.0 92.6 预期指数 67.5 67.8 1430 美国ECRI经济领先指标 10月4日当周 -- 132.1 10月11-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.6% +1.4% 核心PPI(较前月) 9月 +0.1% 持平 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 10月14日当周 10月14日(一) 暂无重要数据公布。 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月12日当周 -- -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 7.50 6.29 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月12日当周 -- --(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。