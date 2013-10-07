日韩经济指标预测--10月8日-10月15日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 10月7日当周 10月7日-10月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 8月 23.4% -12.9% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) 盈余5,490 盈余5,773 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 51.2 10月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +6.8% 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 10月9日-10月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +2.0% 持平 (较上年同期) +8.7% +6.5% 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行指标利率 10月 -- 2.50% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -2.2% 韩国进口价格(较上年同期) -- -5.3% 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.4% 10月11日(五) 暂无重要经济数据公布 10月14日当周 10月14日(一) 暂无重要经济数据公布 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出修正值 8月 -- -0.7% 0430 日本产能利用指数(较上月) 8月 -- 3.7% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。