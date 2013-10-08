金砖国家：10月7日股汇市收盘纵览

路透10月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月7日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低3.26点或0.32%，报1,004.66点。
中国股市：休市
香港股市：恒指收低0.7%，新鸿基地产领跌
中国汇市：休市
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拉美股市：下跌，尾随全球市场颓势，因美国预算协商延宕的忧虑再起。巴西股市指标Bovespa指数 下跌0.82%，报52,417.10点，交投清淡，投资人正密切关注美国举债上限的协商。
拉美汇市：拉美货币几无变动，投资者面对美国预算之争保持谨慎
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南非股市：下跌，受到该国铂金业进一步罢工的威胁影响，且美国政治僵局打击全球市场。Top-40绩优股指数 跌0.6%，报39,050.88点。综合指数 跌0.46%，报43,725.70点。
南非汇市：兰特兑美元几近持平，南非财长称兰特汇率已不再过高
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印度股市：连续第二天收平，软体服务出口商在公布季度财报前上涨，但在美国预算僵局下，整体市场气氛偏向审慎。指标BSE指数 小跌0.1%，或20.85点，报19,895.10点，盘中曾下跌1.3%。NSE指数 跌0.02%，或1.15点，报5,906.15点。
印度汇市：印度卢比终止两日涨势，受印度股市疲弱拖累，且受到进口商和银行的全面美元买盘打压。卢比兑美元 收报61.79/80卢比，周五收报61.43/44，今日交投区间在61.50-61.96。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高，报1,444.320点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.41%至800.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，报32.26500卢布；卢布兑欧元 跌0.37%，报43.78750卢布。(完)
(整理 王冠中; 审校 孙茉莉)