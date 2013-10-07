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市场报道 | 2013年 10月 8日 星期二 07:56 BJT

英国经济：企业第三季国内业务表现靓丽，信心大增--BCC

就业前景也有改善，就业将影响英国首次升息的时机。

净26%的服务企业计划在未来三个月增聘员工，为2007年以来最高比例。

净29%的制造业企业计划未来三个月增聘员工，为1989年该调查开始以来的最高读数。

英国央行已宣布，在失业率降至7%之前不会考虑将利率从纪录低位上调。

现在官方失业率为7.7%。

英国商会表示，英国企业的业务扩张态势将持续，但可能速度有所放缓，因面临美国政府关门、可能出现债务违约带来的风险，且美国可能缩减货币刺激。

英国商会还指出，英国政府的赤字缩减努力以及国民生活标准下降“都将在未来几年不可避免地制约业务成长”。(完)

(编译 李爽/石冠兰 审校 张涛)
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