美国个股：福特汽车拟五年内将全球产能提高三分之一

路透美国密西根州韦恩10月7日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车 高层周一表示，公司制定好计划，拟通过在新兴市场成立更多工厂，改进生产方法，并在2017年实现多数工厂全天生产，将其全球汽车产量提高三分之一。

福特计划五年后在全球生产约800万辆汽车，高于今年的约600万辆。

这些努力方向均基于福特执行长穆拉利推出的"One Ford"体制，该体制旨在通过采用统一生产战略，来削减成本和提高产量。这一战略是穆拉利过去七年来重组福特的基石。

“我们已经进行了重组，并谨遵使产能符合需求的核心原则，现在我们能充分利用全球产能，从中获得最大效益，”福特全球生产主管John Fleming在密西根装配厂对记者表示。

到2017年，福特将拥有约80座工厂，福特计划在九个平台生产几乎所有轿车和卡车，平台数低于目前的15个。到那一年，每个福特工厂将能平均生产4款不同的车型或派生车型，而目前平均为略高于3款。

2017年时，福特全球工厂中的90%将实现三班倒的工作制度，产量将因此提高30%。目前约65%的福特工厂为三班倒。

为扩大全球生产规模，福特从2011年开始在中国和印度等国家修建了14座新工厂。

福特寄望这些措施能让自己更快地满足消费者不断变化的口味。该公司在2017年将在全球推出114款新车型或改良车型。

福特还打算通过采用3D打印原型配件等先进技术，进一步改善生产灵活度和速度。这项名为F3T的技术能在三个工作日内完成制造原型冲压模具，而在目前技术下，需要最多六个月。

福特首席技术官Paul Mascarenas没有具体说明这项技术能节省多少成本，但他表示，成本节约的幅度“非常大”。他还补充表示，“如果时机恰当”，福特可能会授权其它厂商使用这项技术。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)