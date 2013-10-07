美国个股：福特汽车拟五年内将全球产能提高三分之一

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透美国密西根州韦恩10月7日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车 高层周一表示，公司制定好计划，拟通过在新兴市场成立更多工厂，改进生产方法，并在2017年实现多数工厂全天生产，将其全球汽车产量提高三分之一。
福特计划五年后在全球生产约800万辆汽车，高于今年的约600万辆。
这些努力方向均基于福特执行长穆拉利推出的"One Ford"体制，该体制旨在通过采用统一生产战略，来削减成本和提高产量。这一战略是穆拉利过去七年来重组福特的基石。
“我们已经进行了重组，并谨遵使产能符合需求的核心原则，现在我们能充分利用全球产能，从中获得最大效益，”福特全球生产主管John Fleming在密西根装配厂对记者表示。
到2017年，福特将拥有约80座工厂，福特计划在九个平台生产几乎所有轿车和卡车，平台数低于目前的15个。到那一年，每个福特工厂将能平均生产4款不同的车型或派生车型，而目前平均为略高于3款。
2017年时，福特全球工厂中的90%将实现三班倒的工作制度，产量将因此提高30%。目前约65%的福特工厂为三班倒。
为扩大全球生产规模，福特从2011年开始在中国和印度等国家修建了14座新工厂。
福特寄望这些措施能让自己更快地满足消费者不断变化的口味。该公司在2017年将在全球推出114款新车型或改良车型。
福特还打算通过采用3D打印原型配件等先进技术，进一步改善生产灵活度和速度。这项名为F3T的技术能在三个工作日内完成制造原型冲压模具，而在目前技术下，需要最多六个月。
福特首席技术官Paul Mascarenas没有具体说明这项技术能节省多少成本，但他表示，成本节约的幅度“非常大”。他还补充表示，“如果时机恰当”，福特可能会授权其它厂商使用这项技术。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。