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亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 07:38 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超1,080万股

路透东京10月8日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
    
 日股(单位：百万股)
 
 买单          29.6
 卖单          18.8
 -----------------
 净买          10.8
 单     
   (完)
      

 (编译 郑茵 审校 徐文焰)
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