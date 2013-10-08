《中国报摘》--中国证券报10月8日

* 头版头条:
--亚太经合组织第二十一次领导人非正式会议在印度尼西亚举行，中国国家主席习近平指出，世界经济形势总体朝好的方向发展，但不稳定不确定因素依然突出，实现世界经济全面复苏和健康成长仍然面临严峻挑战。
* 其他:
--上海证券交易所发布并正式实施《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（试行）》，上海证交所将根据上市公司信息披露工作评价结果对上市公司进行监管分类并实施分类监管。
--权威人士透露，银行、保险等机构参与国债期货交易是大势所趋，有关各方已基本达成共识，但具体方案仍在商定。
--Wind数据统计，截至9月30日，今年以来新成立基金271只，超越去年全年的260只，共募集4,379.36亿份，高于去年同期的185只和4,318.84亿份。
--国家信息中心宏观经济形势课题组的报告预计，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年GDP均将增长7.6%左右，通货膨胀率温和回升，失业率基本稳定。
--中国证券投资者保护基金公司的调查结果显示，9月投资者信心总指数为58.5，环比上升17.71%，同比上升24.73%，创7个月新高。
--中国期货业协会统计数据显示，1-9月全国期市累计成交量为15.93亿手，累计成交额为206.42万亿元人人民币，同比分别增长55.47%和72.62%。成交量和成交额均创1993年期货市场有统计以来的同期历史新高。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 边竞; 审校 杨淑祯)