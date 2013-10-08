《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月8日

*工商时报：
--中央银行盯上票金公司。官员透露，央行已透过本月的联系会议，提醒金管会注意票券金融公司授信风险，主要是央行在检查时发现，有五家票券公司不动产抵押品比重快速提高，恐有授信资产集中度过高的问题。
--台湾金董事长李纪珠昨日指出，台银已注意到人民币的崛起，未来不排除将部分投资美债的部位移转到人民币债券等投资商品，重新配置资金，但因人民币债券等投资管道，目前不论流动性或规模都有待加强，短期台银以美债为主的投资不会有太大的转变，仍有逾六成债券部位是美债。
*经济日报：
--中关村为大陆新三板试点(类似台湾筹设中的创柜板)，可帮助小额创业，并提供股份移转的撮合与集资平台。当地有超过5,000家中小型高新科技、创新企业，设合资银行具庞大商机。
--遏止杀价竞争，金管会最快本月启动对银行放款定价专案金检行动，将采重点式查核，初步锁定家数不到十家，国际金融业务分行(OBU)及海外分行联贷案是否纳入定价政策等，将列查核重点之一。
--大陆旅游法上路，冲击我观光产业。据了解，政院初判〞短空长多〞，不过，为降低我旅游业冲击，政院正研议松绑陆客自由行，可做配额内的淡旺季调配，意即在上限不变下，淡季未使用完的配额，可挪至旺季使用。
--看好航空产业前景，长荣航空昨宣布，原规划以租机方式引进四架波音B777-300ER客机，改以每架交易金额不超过3亿美元(约88亿台币）购买，总交易金额上看12亿美元(约352亿台币)。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 黄凯)