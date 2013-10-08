中国经济：只要7%增速就能够实现2020年GDP翻番目标--习近平

路透北京10月8日 - 虽然今年上半年中国经济增速回落至7.6%，但在国家主席习近平看来，中国经济增速仍处在合理区间和预期目标内，经济基本面是好的；而要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。

“中国经济基本面是好的，经济增长及其他主要经济指标保持在预期目标之内，一切都在预料之中，没有什么意外发生，”新华社援引习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的讲话称。

他指出，中国经济增速从以前的两位数增长到今年上半年的7.6%，总体上实现了平稳过渡，而且增速有所趋缓是中国主动调控的结果。

“实现到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，只要7%的增速就够了，”他称，为了从根本上解决中国经济长远发展问题，必须坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些。

习近平认为，今年上半年中国经济稳中有进，经济发展转变步伐加快，而且经济发展的内生动力正在不断增加、并将继续增强。

“我对中国经济持续健康发展抱着坚定信心，”他说，但同时也指出，中国对需求下滑、产能过剩、地方债务、影子银行等问题和挑战保持着清醒认识，对外部环境可能带来的冲击高度关注，“正在采取稳妥应对举措，防患于未然。”

在谈到全球经济时，习近平指出，世界经济仍然处于深度调整期，主要发达经济体的结构性问题远未解决，加强宏观经济政策协调的必要性突出。

至于增长动力从哪里来，习近平称，“只能从改革中来，从调整中来，从创新中来。”