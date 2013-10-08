港报社评：两电错估燃料费多收电费，官员把关无能--明报10月8日

中华电力与香港电灯明年的电费调整，按已知情况， 由于两电去年估计燃料开支错到“离晒大谱”，分别向客户多收了数以亿元甚至10多亿元电费，因此，预期燃料开支不能再成为两电加电费的藉口，所以，若两电明年加电费，必然是增加基本电价，对市民构成更长远负担。政府应该拿出政治决心，力争改变市民任由两电宰割的局面，组织专业精锐团队与两电谈判周旋，勿再重蹈未掌握状况而让两电予取予携的覆辙。政府官员有责任把好关，保护市民的利益。

两电错估燃料费，好像已成惯例。燃料费虽云实报实销，多收部分日后要退还给客户，但是两电客户要多缴付电费，却是事实。关于两电的燃料价条款帐，政府每年都与闻，然则，负责与两电处理电费的官员，是否有足够能力与两电周旋，就成为疑问。从结果看来，政府官员显然对两电就燃料费的评估，恍如担当背书角色，客观效果是协助两电多收电费。中电今年以来，每个客户每月要多缴约110元电费，加重了客户的生活负担。

政府应该拿出政治决心，扭转两电搜括市民的局面。政府首要组织具足够专业的团队，使得与两电互动周旋时，起码要使“乱估”燃料费的事，不要再发生。两电明年电费增加多少，与它过去数年按利润管制协议投入的基建开支有关，特别是中电按2008 年协议，首个5年发展计划投入多达399亿元，若设施未启用就入帐和随着固定资产增加，中电却不压缩营运成本，则未来电费加幅将十分可观。所以，若政府官员继续未能把好关，市民就要承担高昂电费。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞