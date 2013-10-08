港报社评：豪宅率先劈价，楼市调整势加速--经济日报10月8日

有发展商将旗下西九豪宅货尾劈价促销，市场注视新盘减价潮会否蔓延。豪宅劈价料将打破楼市观望局面，本来在明年才有较大下行压力的中细价私楼市场，或提前在今年底前调整。
表面上，豪宅楼价动辄以千万元计，买家亦以内地客及投资客为主，与由本地用家支撑的中细价私楼客路有别，故有意见指豪宅劈价未必波及中细价私楼。惟现实上，豪宅劈价势撼动楼市观望气氛，中细价私楼调整或提前。
其实在明年一手新盘供应量渐增、美国联储局明年势减少买债启步退市，促热钱回流美国并恐扯高本港按揭利率下，届时中细价私楼将面临明显下调压力。
事实上，本港楼市向来极易被市场气氛牵动，数年炽热的豪宅市道是推高本港整体楼价的一大动力，如今豪宅劈价，整体楼市恐无可避免受拖累，惟豪宅与中细价楼所受冲击仍应有异。
在欠缺内地客与投资客支撑下，豪宅调整压力固然最大，如今次就劈价三成；500万以上的中价楼势继而受挫，至于500万元以下的上车盘因需求仍大，调整压力或较小。惟在减价潮推涌下，中细价私楼或将要调整约一成，若新盘承接力渐无以为继，下调幅度则会更大。
有意置业上车的市民，必须密切留意年底前发展商的推盘策略，以及市场的承接反应，如此才能在下调压力愈见明显的楼市中，作明智决定。
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