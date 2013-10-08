港报财经评论：资金弃债何去何从--信报10月8日

资金弃债何去何从/ 习广思

美国政治僵局闹得比过去两次大，茶党态度依旧，总统奥巴马姿态则更为强硬，目的是不想再被威胁，而市场表现也非常淡定。穆迪行政总裁Raymond Mc-Daniel排除美国政府违约的可能性，认为即使国会在10月中未能就债务上限达成协议，在财政部继续支付国债的情况下，并不会出现违约情况。美股持续调整，美国政府停运将近一个星期，每一日都要付经济成本，但换个角度看，当指数不断上升，调整反而是好事，何况纳指调整幅度轻微。对于美股以至环球股市，投资者对后市不应太过悲观。港股整固格局未变，美国政治因素造成困扰，加上中国内地A股休市，且没有新消息。恒指昨天开市后跌穿23,000点，及后跌幅收窄，收报22,973点，下跌164点。大市成交额503亿港元，沽空比率8.1%。

尽管成交偏低，但空军收敛，区内资金偏稳，意味着股市大跌机会不大。恒指在10天线水平争持9日，指数表现呆滞，大市炒作不断，投资者非但要脱离宏观策略，亦要摆脱指数框框，在指数以外发掘机会。拖累两大指数的棋子主要是内银、保险、资源股及中移动 。中移动因结算费用而被看淡，其余中资重磅股因没有消息配合而下跌。值得留意的是，和黄 股价续扬，收报98.85港元，强势未变，成交增加，有力挑战100港元大关。炒作活动没有停止，正如昨天提及，科网股、新能源股、智能手机股都是大热。云游 上市后升势持续，估值甚至较美国同类公司贵，是否贵得有理？还是股民乱买乱炒？论投资，每间公司都有数得计。网龙 及云游肯定是贵。但论投机，讲的是货源、气氛，当两者俱备，待云游短期稍为调整后，还有机会再升。

近日腾讯 于高位整固，资金重回一批软件股身上，金山 、金碟 均有不俗升幅。年初亲身经历北京雾霾，真难想像拿度和祖高域如何在这种天气下比赛。由于中国网球公开赛备受注目，北京雾霾问题也引起国际关注。美丽中国何时见？过去尚且归咎于机车、工厂、烧煤等问题，但现时正值黄金周假期，工厂停工，亦未到烧煤季节，京城雾霾已变成一种常态。新能源股可否藉此炒起？中国推出不同扶持政策，太阳能及风电行业中长线前景是肯定的，股价波动是资金因素居多，这批股票都有不少对冲基金参与，金风 逐步转强，保利协鑫 破位后续寻顶。

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镑汇短期走势转差/ 苏子

上周五英镑兑美元在市场没有重大消息情况下，竟然出现愈跌愈有的单边市，收市时更在日线图上呈现大阴烛不利形态。英镑兑美元这种单边下跌形式，正正反映市场在目前美国政治僵局困扰下欠缺较佳的交易机会，因此只好利用英镑兑美元自7月上旬以来已录得巨大升幅，但期间却欠缺深度调整市场的特点，伺机把汇价积极推低至10天SMA支持以下，触发大量止赚盘入市来图利。因此，上周五英镑兑美元的单边跌市可以说是由技术因素迫使平仓沽盘入市所驱动。上周五英镑兑美元虽然以接近全日低位收市，但由于所造的1.6003低位与1.6心理关口及20天SMA关键支持相若；加上经过周末假期后，美国的政治僵局仍未有起色，故昨天亚洲市美元已再次转弱，使英镑兑美元得以自上述关键支持位作出反弹，暂时可以避免承接上周五的恶劣技术走势进一步跌至20天SMA关键支持下波动。

不过，经过上周五的急跌后，目前英镑兑美元的短期走势已开始转劣，目前其日线MACD指标亦已于上周五开始发出沽出讯号，因此稍后的反弹若一直受制于10天SMA阻力，预料上述的关键支持最终会成功失守，令汇价进一步考验自7月9日的1.4809低位升至上周二的1.626高位的38.2%调整目标的可能性急增。上周四及周五因为英镑汇价明显转弱，故令欧罗兑英镑可以连续两个交易天以大阳烛急升，上周五的收市价则在20天保历加通道的0.846顶部阻力附近。

幸而昨天亚洲市及欧洲市欧罗兑英镑未见再升及企稳在此通道顶部阻力以上波动；加上上周五欧罗兑美元已失守1.358╱1.36的支持区收市，令短期技术走势转弱，故相信欧罗兑英镑短期升势或会受制于上述的通道顶部阻力并向下作出调整，惟调整的低位若不能明显低于10天SMA，小心汇价在完成调整后，将重拾升势并正式突破上述的通道顶部阻力。

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