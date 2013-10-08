港报财经评论：波幅料扩大，勿掉以轻心--经济日报10月8日

波幅料扩大，勿掉以轻心/ 林瑞芬

美国政党争议还不知几时休，总之看恒指保历加通道在收窄，短线恐怕将迎来大波动，是升是跌，23,500及22,500是关键。恒指昨收报22,973，跌0.71%；国指则跌0.86%至10,427收市；大市成交额503亿港元。若政党迅速妥协解决财政预算案及债务上限问题，港股固然往后波动是向上；但若谈判时间愈长，甚至10月17日也未有妥协，后市波动向下成忧。港股上周像掉不下来，散户也勿掉以轻心：一来，港股自6月低位累计不少升幅；二来，美股之动能指标出现转弱讯号，浅回是万一，但若不利因素出现无限放大，深回形势不讲得笑；三来，美国今轮结合政府关门及债务上限谈判，问题复杂，且看奥巴马连亚太经合组织领导人非正式会议都缺席，留在美国谈判就知，两党争议激烈，最后圆满谈判成功固然好，但若来个「玩出火」两败俱伤都头痛。不是说后市一定劲跌，但波动一旦出现，将可能性很大，散户现在看似无风无浪，可能突然又被十级飓风所刮，陷被动，突然又进入于进退失据的困局，风险可想而知。相信后市愈接近美国政府触及债务上限日期10月17日，两党又未能取得谈判结果，市场敏感神经愈拉紧。

蓝筹方面，新地 以低于市价10%，减价销售九龙站新盘天玺细单位，似有预示，香港的高级住宅周期已在走过高峰之后，开始掉头进入反覆下调浪当中。去年开始，加上港府辣招的推出，楼市周期似乎已见顶，只是楼市与股市不同，投资投机客转身较慢，要转身，先经过高位窄幅缓行才会呈现较强烈的一浪低于一浪走势。

新地在减价声中，股价也见昨被调落2.6%至102.4港元，累及其他香港地产股，恒地 、信置 跌1.4%及1.7%。香港地产股短线顿失支援恒指升势作用。此外，第二大重磅中移动 上周被中国内地媒体报道，指工信部考虑下调联通 、中电信 向中移动支付的移动终端费率所累，消息虽未获确认，但股价已先行被掟，昨续挫0.95%至83.2港元，轻微失守50天线，短线也失支援恒指升势作用。其实，第一大重磅也有不利消息。从技术而论，两大重磅股汇丰及中移动已考验略为失守50天线，香港地产股又无强烈炒升动力，恒指还撑于50天线约22,500楼上。大形势上，更显示中资蓝筹股及和黄 、腾讯 等强势蓝筹的支持力。所以，观看后市，更为侧重观察中资蓝筹股趋势，企稳发挥支持固然好；A股若未能在国庆节后一如既往造好，连支持也失，恒指回试至少22,500也是大概的路。

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A股交投升，券商股看俏/ 余少文

中国内地股市今日复市，希望可以上升来带动中资股回勇，由于A股第三季回升，加上成交额增加以及一直看好A股，相信高成交可提升证券商收入，券商股有憧憬。国企指数在国庆黄金周期间未能好头好尾，在黄金周连升三日后，昨日终跌，全日跌90点或0.9%，收报10,427点，成交额回升至88亿港元。只有四分一主板H股逆市上升，成分股更只有中信证券 录得升幅；而红筹指数跌13点或0.3%收报4,485点，成交额51亿港元。虽然中国内地股市今年首两个季度下跌，但上证综合指数第三季录得9.9%升幅。根据2000年至2012年数据显示，第三季录得升幅只有四次，而第三季上升后第四季跟随上升则有三次，只有2007年第四季下跌，但2007年第四季下跌前已连升9个季度，故当季下跌属正常回调。至于第三季上升，随后第四季有75%机会跟随上升，故今年第三季上升，第四季可以憧憬。

其实，随着股市第三季回升，A股成交额亦同时增加，上海证券交易所和深圳证券交易所资料显示，截至8月底止的今年首8个月股市成交额分别为14.6万亿和18.9万亿元人民币，受到中小板和创业板成交带动下，深股成交额已超过去年全年的17.9万亿元人民币。以月份来看沪深两市成交额，4月跌至不足3万亿元人民币，6月又只有3.3万亿元人民币，惟在第二季成交缩减后，7月和8月成交量显着回升，7月合计成交额达4.8万亿元人民币，环比增长44%，8月更增加至5.1万亿元人民币，环比升7%，反映中国内地股市开始畅旺。国泰君安资料显示，截至8月底止，券商就股票和债券承销规模合计9,516亿元人民币，较去年同期下跌20%，其中增发、配股、可转债和债券发行分别同比跌1%、升279%、升156%和跌21%。而受IPO暂停和债券承销回落影响，上半年券商承销与保荐业务收入只有65.5亿元人民币，下跌26%；该行预期今年行业净佣金率可维持在0.073%以上。

由于已有83家企业过会待发，预期IPO开闸后，券商第四季有望新增投行业务收入，明年的承销业务有望恢复增长。尤其大市踏入上升趋势，大市交投料可继续活跃，加上期货产品多样化，融资融券料快速扩张，以及资产信托管理等发展下，证券商佣金有望增长，券商股有憧憬下，会是金融股另类选择。

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