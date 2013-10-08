中国房地产：企业加快销售节奏，万科绿地前三季销售超千亿元--CRIC

路透上海10月8日 - 易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据显示，国内房地产行业回暖令各大房地产企业加快销售节奏，前三季万科 、绿地、保利地产 等行业巨头表现非常突出，其中万科和绿地前三季销售已超千亿元人民币。

克而瑞报告预计，今年全年销售逾千亿元的国内房地产企业有望达到五家，去年仅三家，即万科、绿地和保利地产。

数据显示，前三季，万科销售额达1,279亿元，同比增长33%，稳居首位；绿地集团销售额达1,012亿元，同比增长40%，亦坐稳第二位置；而中国海外发展 和保利地产分别达900亿元和896亿元，分别同比增长19%和17%；恒大地产 销售额增长21%至746亿元。

克而瑞报告指出，前三季度，万科的项目推案和营销力度持续加大，中小户型产品销量占比高达90%，迎合了主流市场需求，保证了业绩增长；而绿地集团增速在五大领军企业中位居第一，绿地成功在港借壳上市后，企业的商业地产和海外业务都进入快速发展期，从业绩上看，其与万科的差距在不断拉近。

报告还表示，从前三季跻身房地产销售前50强的企业完成情况看，大部分企业全年销售目标完成度均超过3/4，快于时间进度。由于下半年可售货量较大，各大房企的业绩预计将继续攀升，重点企业将普遍能顺利甚至超额完成全年目标。

中国海外发展8月已宣布上调全年销售目标两成，至1,200亿港元。