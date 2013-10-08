《香港报摘》--其他报纸重要消息10月8日

* 明报：

--iPhone 5s及5c的开售，电讯商的月费计划迎来一轮加价潮。继和电 旗下的3香港及数码通 后，香港电讯 亦将在今天开始调高手机月费，无论买机上台或是携机上台，用量从1GB至20GB，月费都大幅提升13%至67%。有分析认为，即使大幅调升月费，对ARPU(每月每户平均收入)亦未必有太大帮助。

--财经事务及库务局长陈家强昨天特地就上海建立自贸区一事会见媒体，抛出定心丸，他表示，上海自贸易区是国家为改革开放中注入的新元素，为进一步的经济开发做出实验，但其本身并不是一个离岸金融中心，未必会抢本港的生意。 * 星岛日报：

--人民币升值速度虽大为放缓，但仍是投资者热选的投资工具，离岸人民币活动再度活跃。渣打银行 的调查发现，有55%受访者于过去6个月增加人民币存款，并有57%打算未来6个月增加人民币存款。

--瑞士宝盛中国及香港市场证券分析师黄兆麟认为，现时买家入市意欲不大，因市场揣测利率上升后，楼价会紧随下跌，而「辣招」初见成效，相信政府不会在第四季撤销政策，明年本港楼价或再跌5%至10%。 * 苹果日报：

--夜市期货自4月8日晚实施至今刚好半年，综合资料统计，夜期上月日均成交张数约6,800张，较4月刚实施时的日均约3,800张增加约78%，占整体成交比例亦由2.2%增加至4.2%。对于港交所将研究纳入细期及人民币夜期，证券界普遍欢迎，惟认为应同时考虑将交易时间延长至与美股同步收市。

--旅发局主席林建岳表示，黄金周首六日，访港内地客达92万人次，按年增加17%，其中27%为深圳一签多行旅客，旅行团仅占一成。旅游业议会总干事董耀中相信，计上昨日，期内旅客量势破百万大关，再创新高。而去年黄金周有八日假期，较今年多一日，内地客数量「只有」96.8万人次，升幅逾两成。

--持有著名日本服装品牌Uniqlo的日本控股公司Fast Retailing ，据悉已委托摩通、花旗、德银及纽约银行为安排行，拟年底前在港上市，惟因以HDR形式挂牌，故料暂不涉集资。 * 东方日报：

--十一长假期间，不少内地游客远赴海外市场购买名牌，因此全球奢侈品牌早已为取悦内地游客「钱包」出尽法宝。据英国报道，黄金周期内英国高级品牌零售店有不少中国消费者光顾，最新调查显示，每位内地游客平均购买商品金额更达8,000英镑。

--内地多家银行将在港招股，总集资额可以高逾1,300亿港元，包括光大银行、广发银行、上海银行、徽商银行、哈尔滨银行（哈行）及重庆银行等，但投资银行界消息称，内地银行A股市帐率偏低及「股权转换」问题等，窒碍内银在港上市定价，投行形容只是「过了聆讯再说」。。 * 文汇报：

--长江生命科技 宣布，最近已完成收购位于新西兰Marlborough地区的Northbank Millennium葡萄园，交易总作价为1,620万纽元(约1.05亿港元)。长江生命科技现时为澳纽地区第二大葡萄园主。 * 大公报：

--伦敦金属交易所(LME)拟引入人民币计价合约，LME行政总裁庄敬贤（Garry Jones）港交所无意把LME总部迁往香港，仍以伦敦为总部。(完)