《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(10月8日-11日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--虽然今年上半年中国经济增速回落至7.6%，但在国家主席习近平看来，中国经济增速仍处在合理区间和预期目标内，经济基本面是好的；而要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。

--中国国务院总理李克强表示，预期中国今年前三季国内生产总值（GDP）同比增长将逾7.5%。 央行副行长易纲则认为，今年中国经济增速肯定会在7.5%以上，可能达到7.6%左右。

--中国9月汇丰服务业PMI环比略降，但仍为半年以来次高水准，而且就业指数亦返回荣枯线上方。这和此前出炉的官方非制造业数据一道，表明服务业表现活跃，宏观经济仍在温和复苏道路。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右；而通货膨胀率则温和回升，失业率基本稳定。

--中国人民银行表示，境外投资者在投资境内金融机构时，包括增资参股、利润分配等行为都可使用人民币投资。此举旨在规范和便利境外投资者在境内设立、并购和参股金融机构等业务使用人民币进行跨境结算。

--欧洲央行与中国人民银行同意，签署一双边货币互换协议，从彼此买进与回购人民币和欧元。该协议有效期为三年，中国央行向欧洲提供人民币的最大规模是3,500亿人民币，欧洲央行向中国提供欧元的最大规模是450亿欧元。

--SWIFT（环球银行金融电信协会）发布报告称，其追踪数据显示人民币目前已成为世界第八大交易货币，该排名较9月初国际清算银行（BIS）公布的排名高出一位。

--中国官方发布的2013年国庆假期假日旅游统计报告显示，今年国庆七天假期期间，全国共实现旅游收入2,233亿元人民币，比2012年中秋节国庆节假期增长6.1%（按可比口径，同比增长21.2%）；游客人均花费支出521元。

--上海证券报引述消息人士透露，工行 、农行 等四家大型银行9月份新增人民币贷款约2,760亿元，超出市场预期。

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--中国财政部公布四季度国债发行计划，当季将发行13期记账式国债，其中记账式附息国债11期，包括八期关键期限，其余三期分别为两年、30年和50年期品种，其中50年国债将于11月15日招标。

--上海证券交易所否认市场传言称，至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。

--上证报报导，在阔别近二十年之后，中国的优先股“破冰”从场外市场起步。来自温州的浙江朗诗德健康饮水设备已在浙江股权交易中心举行优先股发行路演，欲尝优先股“头啖汤”。 --中国人民银行当周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

--中国国债预发行交易周四正式在上海证券交易所启动。虽然首日成交较为清淡，但其在推动利率市场化，国债价格发现，活跃国债期货交易方面的作用不言而喻。

--中国债市市场化程度有望不断加深。中国证券报援引上海证券交易所相关人士表示，除目前已推出的国债预发行交易这一重要创新举措外，下一步将积极推进中国国家开发银行 来交易所发债、推动商业银行减记债及信贷资产证券化在交易所交易转让等多项创新举措。

--中国的银行理财产品将迎来资产管理时代。21世纪经济报 道报导称，首批11家银行将试点债权直接融资工具、银行资产管理两项试点工作。分析人士指出，这意味着银行理财产品将摆脱信托券商、基金子公司等“通道”，独立发行资产管理计划。

--上海证券报报导，中国银监会近日修订《外资金融机构行政许可事项实施办法》并公开征求意见。对外商独资银行和中外合资银行的设立条件、业务审批等进行了全面调整，其中注册资本门槛拟大幅提高。

--中国知名投行--中国国际金融有限公司已向中国证监会递交设立基金全资子公司的申请。若最终获批，将是首家发起股东是单一股东的基金公司，从而有望成为行业标杆。

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--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)数据显示，国内房地产行业回暖令各大房地产企业加快销售节奏，前三季万科 、绿地、保利地产 等行业巨头表现非常突出，其中万科和绿地前三季销售已超千亿元人民币。

--中国钢铁工业协会分析指出，由于中国钢铁企业生产经营局面仍然严峻，加之原料供过于求持续，中国铁矿石价格或将进一步回落。

--知情人士表示，中国大连商品交易所将在10月18日推出国内首个铁矿石期货合约。

--中国最大的上市钢企--宝钢股份 宣布，其主要碳钢板材11月售价在前月的基础上基本不变。

--阿里巴巴集团首席执行官(CEO)陆兆禧接受路透采访时称，公司已经决定不在香港证交所上市。此前阿里巴巴计划以合伙人治理架构在香港上市。 --中国最大汽车公司--上汽集团 发布产销快报，今年1-9月旗下各家企业共实现汽车销量379.29万辆，同比增长14.75%。

--中国最大综合性民营企业--复星国际 宣布三年内将投资逾100亿元人民币在海南三亚建豪华度假酒店，更提出未来将加大旅游商业领域的投资，投资规模将达千亿元级别。