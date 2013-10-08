澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆走势脆弱，关注美国情势发展

在两项关于澳洲就业及企业信心的民间调查数据向好之后，澳元获得提振。
澳洲9月报纸和网络招聘广告温和增长，为2月来首次上升，进一步显示疲软的就业市场开始升温。
澳洲国民银行(NAB)澳洲企业信心指标在9月升至三年半高位。
澳洲联邦银行(CBA)分析师Joseph Capurso认为，美国政府局部停摆进入第七天、且距离调高举债上限最后期限仅有十天，他认为澳元将更进一步上涨，且突破关卡指日可待。
“如果美国僵局未解，而市场又不慌乱的话，澳元可能在本周结束时达到0.95美元。”Capurso说。
不过，澳元和新西兰元兑日圆就比较疲软，两者均逼近一个月低位。
技术图形显示，澳元兑日圆 的五年、10年、20年均线向下，显示后市看跌。澳元最新报91.11日圆，技术支撑位在89.72。
新西兰元 从9月19日触及的四个月高点下跌了将近4日圆，最新报80.14日圆。(完)
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(编译 王冠中/李婷仪 审校 于春红/张荻)