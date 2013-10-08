台湾债市：殖利率走跌，出口疲弱激励债市多方

路透台北10月8日 - 台湾公债次级市场周二盘初殖利率走跌，因台湾出口表现疲弱以及美债带动，不过盘初的量能仍然相当清淡。
交易商表示，出口的疲软显示台湾经济的成长性衰弱，这让央行升息的时点可能延后，且刺激了多头进场。
只不过，一位大型票券商交易员表示，〞流动性还是最大问题。〞流动性缺乏、报价趋宽的情况下，会让公债殖利率盘中波动相对加剧。
另外也有证券商交易员表示，包括美国财政、QE(量化宽松)退场等问题不确定性仍在，这令不少交易商宁愿退场观望。
美国公债价格周一上涨，因美国结束政府部分关门上缺乏进展，投资人对经济成长以及上调美国举债上限可能出现僵局的担忧加重。指标10年期公债 收益率报2.64%，上周五尾盘报2.65%。9月6日该收益率一度触及逾两年最高的3.00%。
台湾9月出口意外衰退达7%，虽然欧洲出口回稳，但是美国的财政僵局以及中国经济动能放缓均不利台湾出口表现。
交易员观察市场最新动态：
* 出口远逊于预期，预示经济成长衰弱
* 早盘成交量能仍然偏清淡，注意流动性风险
* 102/11期发行前交易的空单量达90亿台币以上，相较预定发行金额300亿台币，比重偏大
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.63-1.66%
*102/11：1.14-1.17%
本地时间10:11时最新报价：
*102/11期公债发行前交易殖利率跌1.4基点报1.1560%。
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)