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亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 10:38 BJT

台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率区间偏贬，反应进口商美元买需及韩元微贬

路透台北10月8日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇率区间偏贬。交易员表示，由于美国举债上限危机逼近，早盘持续消化部分外资美元卖压，不过油款等进口商美元买需仍强劲，加以韩元早盘区间微贬，令台币盘初实质汇价区间偏贬整理。

汇银人士指出，美国举债金额将于10月17日濒临上限，国际美元仍旧偏弱整理，海外法人对短线美元走势仍有疑虑，使海外NDF各天期美元/台币折价幅度皆稍有扩大，至于台币现汇市场则因进口商美元买需旺盛、出口商在29.400附近抛汇意愿积极，两相拉锯料台币今日实质汇价在29.370-29.450区间整理。

“ 29.400附近将会拉锯一下。”一当地汇银人士说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日同步略为扩大，当地时间10:30，美元/台币指标一个月期 报价约在29.330/350间，上日尾盘报价则在29.345/365。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.340-29.405，上日在29.310-29.400。

本地时间10:31时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.39角报29.397。

交易员观察市场最新动态：

* 美国举债上限危机进逼，国际美元偏弱整理

* 韩元盘初区间微贬

* 台币盘初进口商美元买需仍强、出口商则在29.400附近抛汇意愿较高

* 当地时间9:52，台北外汇成交量0.99亿美元，上日同时段约1.17亿美元

* 台股 盘初小跌0.14%，外资已连四日买超台股达231.46亿台币

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.370-29.450

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