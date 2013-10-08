中国新债：进出口行周五招标发至多160亿固息债，期限一、三和七年

路透上海10月8日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(11日)招标发行总额至多160亿元人民币固息债，其中一年期不超过50亿元，三年期增发债不超过60亿元，七年期至多50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为进出口行今年第27期、28期及29期金融债。均采用单一利率或价格中标(荷兰式)招标方式。
以下为具体条款：
第27期 第28期 第29期
-------------------------------------------------------------------------------
招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多60亿元
期限/计息方式 一年固息 七年固息 三年固息(今年第23期增发)
招标时间 均为10月11日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月15日 10月16日 10月17日/9月13日
发行期 10月11日-10月15日 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日
上市日 10月17日 10月22日 10月23日
基本承销额 无 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.05%
-------------------------------------------------------------------------------
进出口行并指出，本次招标后，将根据市场情况和发行进度，适时对第27期和28期债券进行续发行。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)