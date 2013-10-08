《台湾新债预测》五年公债102/11得标利率料在1.15-1.175%

路透台北10月8日 - 路透周二的调查显示，台湾周三(9日)将标售的五年期公债102/11期 得标利率将落在1.15-1.175%。
路透访谈的十家金融机构，包括五家银行、三家证券商、二家票券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在1.15-1.175%，大区间则在1.14-1.19%。
102/11期公债的发行前交易区间在1.0735-1.20%。此期公债将于周三标售，下周二交割，金额预定300亿台币。
以下为交易员观点整理:
* 102/11期的空单量高达92亿，相对于预定300亿台币的发行量，比重偏高，令市场认为殖利率不易标高
* 此期五年期公债是今年度最后一期，不再增额发行，这可能减损市场将此期公债当做交易券的兴趣
* 美国财政问题和宽松政策的退场时机点仍充满不确定性，令交易商心生迟疑
* 若以养券观点来看，公债附买回利率与公债利率的养券利差约达50-60基点，不无小补
* 今年公债殖利率向上垫高，但目前国际债市趋稳，不排除有补券需求等待进场
以下为预测得标利率区间:
中值在1.15-1.175%；最低预估在1.14%，最高在1.175%。
最新报价:
截至本地时间12:02为止，102/10公开发行前交易殖利率跌1.52个基点，报1.1548%。
以下为交易商对102/11期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型证券商一 1.15 1.18
大型证券商二 1.16 1.19
大型证券商三 1.14 1.17
大型票券商一 1.15 1.18
大型票券商二 1.15 1.20
大型银行一 1.15 1.17
大型银行二 1.15 1.17
大型银行三 1.145 1.17
大型银行四 1.14 1.18
大型银行五 1.15 1.17
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1.15 1.175(完)
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(记者 高洁如; 审校 黄凯)