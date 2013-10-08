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亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 11:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连续第二天下跌，韩债小升

韩国股市 周二稍早时下跌0.5%，给韩元带来更大压力。韩股及韩元均受到美国财政僵局引发的风险厌恶情绪所打压。美国提高举债上限最后期限距今仅剩10天。

三年期韩国公债12月期约 小涨0.03点至105.91，但在周三本地假期以及周四韩国央行会议之前，交投迟滞。

路透调查显示，韩国央行料将维持指标利率在2.50%不变。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,073.8 1,071.5

日圆/韩元 11.0913/968 11.0721

韩国公债期货* 105.91 105.88

韩国综合股价指数 1,985.21 1,994.42

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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