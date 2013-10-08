中国汇市：人民币即期早盘小幅走升，中间价再创汇改来新高提供助力

* 人民币即期早盘小幅走升
* 中间价再创汇改来新高
* 节后购汇偏多令涨幅稍收窄
路透北京10月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走升，受再创新高的中间价提振。不过交易人士反映，国庆长假过后，境外消费等节假因素也使购汇稍微偏强，使早盘间人民币升幅有所收窄。
长假期间美元指数 走软并跌破80点关口，促人民币中间价重拾升势。今天中间价报6.1415点，较上个交易日（9月30日）的6.1480点走高65个点子。
上海一股份行外汇交易主管认为，美元指数走势比他想象的要软，今天的中间价升幅符合一篮子货币的汇率水平，从升值步伐上来说还算合理，稍微偏大。中间价还得多观察两天。
北京一国有大行交易员说，除了外部因素，中间价升势也可能反映出近一段时间客盘结汇压力还是比较大。
对于客盘结购汇，多位交易员均表示节后购汇稍微偏强，不过节日期间也会累积一些结汇力量，综合来看后期可能仍保持大体均衡，短期内即期会继续在6.12元附近窄幅振荡。
北京时间11:21，人民币兑美元即期报6.1188元，上日收报6.1220元。今日人民币兑美元中间价 为6.1415元，上日中间价为6.1480元。
中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右；而通货膨胀率则温和回升，失业率基本稳定。
全球汇市美国财政对峙情况持续，使美元兑日圆在周二亚洲盘初触及两个月新低，且令美元指数持续受压。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1800/80，上日尾盘为6.1800。
北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1103/23元，上一交易日尾盘报6.1079元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 杨淑祯)