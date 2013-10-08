更新版 1-中国公开市场：逆回购续驰援因应存准补缴，逐步缩量应是趋势

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* 季末节点已过，央行缩减逆回购操作量

* 但仍属重启以来第三高水平，以驰援月初补缴存准压力

* 预计央行后续会逐步缩量，维持资金面相对平衡

路透上海10月8日 - 在季末资金紧张节点顺利度过后，中国央行周二在公开市场顺势缩减逆回购操作量，但仍为重启以来第三高水平，因今日是本月初的存款准备金例行调整日，资金面或仍有一定波动。

业内人士并指出，若将月初补缴存准的特殊原因排除在外，市场资金并不太紧张，货币市场质押式回购报价变动亦不大；预计央行后续会继续缩减逆回购操作量，以将资金维持在相对平衡状态。

“央行为了保证季末流动性，(国庆节前)实际上是超量投放了，这个可以从最后几天资金面非常宽松可以看出来，节后缩量正常。”广发银行交易员吴思捷称。

中国今年国庆假期为10月1日-7日，金融市场均休市。

央行公告显示，今日公开市场进行了650亿元人民币七天期逆回购操作，较国庆节前一周操作的880亿元六天期逆回购缩减近三成，中标利率继续持平在3.90%。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红则认为，度过季末和存准补缴的关键节点后，央行后续应会收缩逆回购操作量，“节前虽然在发逆回购，量也还比较多，但不是还续作了一次三年期央票么？表示了央行的一个态度。”

她还提到，节前大量质押式回购会在今日到期，不过9月末金融机构存款上升幅度预计会弱于6月末，“应该没有6月末冲的那么狠，会有一些要补缴的，但可能补的压力没那么大，今天货币市场回购报价也还好。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因10月5日是国庆假期，因此顺延至周二(8日)。

国庆节前一周央行公开市场转为净投放1,501亿元。缓解了季末机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。不过当周亦续做小量到期三年央票，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格，显示央行流动性管理态度仍较为审慎；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。

中国银行间市场隔夜回购加权利率 周二早盘回落不到10个bp(基点)，七天品种加权利率 则小升12个bp。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 650

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 800

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