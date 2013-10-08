路透调查：澳元和新西兰元未来一年料将走贬

* 澳元兑美元12个月后将跌至0.8800美元

* 新西兰元一年后料挫至0.7800美元

路透悉尼10月8日 - 分析师在最新的路透调查中缩减对澳元和新西兰元的汇价预测，反映出美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将开始削减刺激举措及美元占上风的预期。

路透调查的43位分析师预测，澳元兑美元 一个月后报0.9300美元，六个月后小跌至0.9000，明年这个时候报0.8800。目前最新报0.9420。

如果真是如此，这表明澳元近期的反弹走势料将不会持久。澳元在8月触及三年低位0.8848，但自此之后勉力上涨0.04美元，部分是因为美联储在9月意外决定推迟缩减购债规模。

然而澳元今年仍下跌了约9%，受累于澳洲降息及其经济难以适应矿业荣景高峰结束的情况。

金融市场<0#YIB:>反映在12月前再度降息的机率为三分之一，明年4月前降息的机率则升至50%。

不过，这多半要取决于澳元走势如何，以及经济的非矿业领域是否加速成长至可以接替降温中的资源热潮。

许多分析师认为假如澳元守在0.90美元以上，澳洲央行将会选择再次降息来因应。

受访的40位分析师对新西兰元兑美元 的预估中值为一个月后来到约0.8200，一年后则跌至0.7800。目前水准为0.8282。

新西兰元比澳元明显更抗跌，反映出其经济成长强劲且明年利率看升。