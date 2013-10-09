《交易视点》中国四季度转债投资宜行仓位中庸之道，个券以逸待劳--中金

路透北京10月8日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，四季度股、债风险调整后回报将更为平衡，均无必胜的把握。这种背景下对转债品种仍应保持一定参与度，10月仍有一定机会，其后风险增大。

而具体仓位与择券同等重要，短期保持中庸仓位，根据个券轮动兑现获利。相对看好民生、东华、同仁、电力转债；大盘转债中，中行转债相对性价比略高。

**转债策略回顾**

我们曾在6 月底强力建议逆势抄底转债，判断三季度是“小机会”， 同时预判可能的波段机会可能来源于“托底期权”发挥作用和18 届三中全会前的改革预期。

实际表现看，转债在三季度波动空间很小，仍然小胜纯债，而不及股市主题性机会。在经历了06-09 年股市大开大合之后，转债市场的回报驱动力变得更为平衡。相应的，转债市场早已经进入精细化操作时期。

**股市10月板块轮动机会多，转债估值窄幅波动状况难改**

展望四季度，宏观经济“内稳”有远忧，“外乱”局部平息。

对于短期阶段性小复苏，由于货币条件偏紧、政策腾挪空间有限，可持续性存疑。而螺纹钢、发电量等高频数据已经显示出背离走势。长期看中国经济仍面临“内有降杠杆压力，外有美元升值风险”的困境。

流动性方面，货币政策中性偏紧，好在外汇占款将略有恢复。股市IPO 仍然停滞，季度末理财等资金分流作用减弱。

但值得注意的是，稳增长与股市资金成本抬升将相伴而行。牛市的基础还没有真正形成，但我们仍坚持9-10月份是较好的时间窗口（9月下半月压力较大），空间未必很大，但板块轮动机会较多，11月份及之后压力增大。

在无法形成持续复苏预期的背景下，周期股难有真正的风格转换，转型预期和改革憧憬本质上都是对原有经济增长模式的否定。

转债供求方面中性略偏负面，债基等发行难度加大，转债需求乏力。而供给方面，后续还存在一定供给压力，此外IPO 重启、可交换债“复活”等对转债筹码都有稀释作用。

转债估值历史上经常与股市表现正相关。但未来一段时间，这种历史关系将受到挑战，不过估值窄幅波动状况难改。条款博弈方面，民生转股价修正预期将给转债价格带来支撑，中海等对转股价修正“有心无力”。

**仓位中庸之道，个券以逸待劳**

我们对四季度转债品种持中性看法。在三季度曾判断大类资产配置上股市主题性机会>转债市场>纯债。

展望四季度，股市主题性机会仍存在但有可能变弱，而来自于利率和高等信用债的机会成本会有所提升。

简言之，股、债风险调整后回报将更为平衡，均无必胜的把握。这种背景下对转债品种仍应保持一定的参与度。10 月份仍有一定的期待，其后风险增大。仓位与择券同等重要，短期保持中庸仓位，根据个券轮动兑现获利。

6月底低点仍将是未来较长时间转债品种的底点。而考虑到股市难超过年初高点，转债供求和流动性也难以与年初相比并论，转债指数显然难以企及年初高点。

个券方面，我们坚持“以逸待劳”的判断，涨的不追（甚至减持），没涨的不动，等待轮涨机会。

相对看好民生、东华、同仁、电力转债，刚刚上市的隧道转债低吸机会初显。

大盘转债中，中行转债相对性价比略高，但中长期看均面临来自于纯债的机会成本。(完)