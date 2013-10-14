《即时观点4》中国9月新增人民币贷款高于预期，社会融资总量回落

路透北京/上海10月14日 - 中国人民银行周一公布数据显示，9月新增人民币贷款7,870亿元，高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.2%，与路透调查中值一致。

央行数据并显示，9月末人民币贷款余额70.28万亿元，同比增长14.3%，路透调查中值为14.0%。

初步统计，2013年9月社会融资规模为1.40万亿元人民币，比上年同期少2,413亿元，较上月少1,784亿元。

9月末外汇储备余额则为3.66万亿美元，路透调查中值为3.568万亿美元。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国9月新增人民币贷款7,870亿元，路透调查中值为6,500亿元 --9月末M2同比增长14.2%，路透调查中值为14.2% --9月末人民币贷款余额同比增长14.3%，路透调查中值为14.0% --9月末外汇储备余额为3.66万亿美元 欲浏览9月数据详情，请点选 以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心分析师 徐博：

9月M1较上月明显偏低，主要是十一前很多企业将活期存款取出，去做了一个资产的配置，以获取更高的收益。

9月的新增贷款高于预期，一方面是因为8月的银行存款明显回升，使得银行有更多的能力发放贷款，加之中国经济企稳回升势头基本确立，很多企业在9月进行了补库存，实体经济对贷款的需求上升。

按照全年新增贷款9万亿的目标，实际上，前三季度的贷款发放节奏是比较快的，我们预期第四季度贷款增速可能会有明显下降。

--齐鲁证券宏观策略分析师 刘启元：

9月份信贷数据稍高于预期，初步估计监管层可能出于进一步刺激经济的考虑，信贷投放稍有增多，在三季度宏观经济弱复苏的基础上，考虑到为了防止四季度宏观经济的显着弱化，未来企业贷款仍有望进一步增多。

乐观估计，四季度宏观经济至少环比增幅维持在三季度水平，其中，间接融资在社会融资规模总量的占比有望继续保持增长态势，而货币政策继续保持中性偏松概率较大，经济基本面或进一步改善。

--南京银行金融市场部研究员 张兰：

9月当月的新增贷款高于预期，而未贴现票据等非标资产增速明显回落，不排除是央行对各金融机构的业务进行过一些指导，整体信贷环境较此前宽松。

不过考虑到上午公布的CPI等数据，9月CPI同比涨幅突破3%，且从近期食品价格走势观察，国庆等节日已过，但多数食品价格仍维持上升势头，通胀压力或许会重新进入央行视野，货币政策中性偏谨慎的基调预计不会改变，资金面仍将维持在相对平衡状态，资金价格料难有效回落，而在11月份三中全会召开之前，存款准备金率和利率等政策出台的可能性很小。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

9月社会融资规模还是挺高，有可能是基础设施建设投资增长较快带动的。7月开始，就可以看到一些宏观微刺激政策的调整，包括棚户区、铁路建设等。

8月社会融资结构中，最大的特点是委托贷款和票据规模的放量，这个月都又缩回去了。在总量控制的基础上，管理层有在调结构。信贷占社会融资比例会大一些，因为这一块的监管较严格；非信贷部分控制在延续，因为这边的风险相对会大一些。

M2的增速会比较高，从这个角度看会带来通胀风险，未来需要进一步控制社会融资规模。但M1的增速比预期低很多，去年基数本来就低，我们预期会增长10%左右，结果只增长了8.9%。这说明企业流动性比较紧张，或者说明其生产扩张预期比较弱。从这个角度看，又不支持紧。

综合M2和M1数据所体现出的情况，政策方向抉择难度比较大。我们倾向于认为，会维持现有政策力度。

三季度外汇储备增长比较明显，说明9月外汇占款流入情况还是比较好的。

--广发银行高级交易员 颜岩：

9月社会融资规模1.4万亿元，累计增速回落至19%，上月为24%。我们看到，累计增速主要来自新增贷款、委托贷款和信托贷款的贡献，后两者同比增长近一倍，而债券融资同比略有减少。这主要与贷款投向的限制和银行贷存比约束有关。另外，由于8月份的大幅飙升，未贴现票据反而减少。

M2增速符合预期，目前大幅增长的社会融资规模很难给M2打开下跌空间，而且基数很大。年内回落至13%非常难。9月新增贷款中，中长期贷款占比超过50%，反映经济运行的情况比较稳定。

货币政策方面，考虑到M2的控制难度较大，因此预计央行对于年内流动性的管理是比较谨慎的。结合此前中国官方的相关言论，即使未来经济增长情况不理想，货币政策进一步放宽的可能性也十分有限。

--三菱东京日联银行(中国)有限公司首席金融市场分析师 李刘阳:

货币供应数据基本符合预期。今年第三季度M2回到了温和增长的轨道，同比增速的下降和去年的基数比较高有一定的关系。

9月新增人民币贷款接近8,000亿人民币，这样今年累计的新增人民币信贷已经达到了约7.3万亿，第四季度的单月新增信贷平均只要达到6,000亿，全年的信贷就会突破9万亿。

委托贷款新增了2,000亿左右，信托贷款多增了1,000亿，这表明不能用信贷来满足的融资需求主要通过这两种方式进行融资。这两个项目和地方政府投资有着比较紧密地联系，如果在四季度监管当局加强地方政府融资的限制，委托贷款和信托贷款的新增量应该较难保持比较高的水平。

四季度CPI有可能挑战3.5%的上限目标。当然现在通胀的上行还未形成趋势，目前中性的货币政策取向不会轻易改变。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

外币贷款反弹，主要还是受9月人民币升值预期的影响，借外币还本币比较划算，目前还不能说外管局20号文件失效了，应该说这是企业正常的选择过程。预期外币贷款四季度继续高增长是大概率事件。

--海通证券宏观首席分析师 姜超：

信贷超预期，M2还好，基本符合预期，社会融资总量1.40万亿也有所减少，9月整个的货币信贷数据应该算是温和回落，信贷同比是多增的，从占比上看，非信贷融资在下降，至少融资没有再超常扩张，应该反映了去杠杆还是在进行中。

目前货币政策基本稳定，如果美国在调高债务上限方面出现问题，中国政策至少不会收紧，但也很难有放松的空间，预计短期内政策应该还是中性的。

--中国社科院中小银行研究基地副主任 游春：

从总量上看，信贷总量前三季度比去年同比上升，反映了中国经济温和改善的信贷需求的持续高涨。从结构上来看，前三季度非信贷融资占比有上升趋势，反映在银行信贷约束的情形下，直接融资渠道的进一步发展。而银行间市场同业拆借月加权平均利率上升，反映了市场流动性持续性偏紧张的状况仍然长期存在。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

9月货币供应增速有所下降，信贷比预期稍多一点，但都还是在可接受或者说合理的范围内。目前的金融数据与经济形势是比较匹配的，仍是以稳为主。

另外，上午公布的9月CPI增速有些超预期，不过总的来看，未来通胀压力应该不算大。央行应该会更关注CPI中期或趋势性的变化，而不是只看单月数据。因此这个还不足以成为导致货币政策发生变化的因素。

结合中国政府此前提出的货币政策既不能松也不紧基调，稳定的政策预期还比较强。即使是有美国退出QE等其他外部环境可能发生变化，中国应该也会以对冲性的措施为主，而不会冒然做出方向性的调整。 **相关背景**

--中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会指出，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；央行在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调。