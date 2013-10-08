台湾汇市：台币/美元连两日收贬，随韩元在既有区间偏弱整理

* 韩元趋贬牵动台币区间偏弱

* 台币维持在既有区间盘整

* 海外NDF美元/台币各天期折价幅度略扩大

* 明日主要区间暂看在29.370-29.450

路透台北10月8日 - 台币兑美元 周二微幅收贬0.6分，连续两日收贬。交易员指出，随着美国举债上限危机逼近，盘中持续消化部分外资美元卖压及出口商在29.400附近积极抛汇，不过油款等进口商美元买需仍强劲，加以韩元今日小幅收贬，致台币实质汇价区间偏贬整理。

汇银人士指出，受累于美国财政预算僵局及举债上限危机皆未见曙光，国际美元表现仍疲软，亚洲货币则因先前涨多及亚洲央行进场干预而略有拉回整理，近日台币多由实质需求主导，其中进口商美元买需持续旺盛，出口商则在29.400附近抛汇意愿颇高，两相拉锯料台币明日实质汇价在29.370-29.450区间整理。

另有汇银人士提及，这波台币升幅已大，出口商因应实质需求在台币回贬之际陆续抛汇，台湾金融市场周四(10日)休假一天，明日可能仍将消化出口商抛汇卖需。

“这波涨多，出口商会怕，在29.400附近逢高就卖!”上述当地大型官股银行汇银人士说。

资金流向方面，有交易员称，在台币升破29.500后，油款等进口商的美元买盘持续强劲，出口商则在台币29.400上方抛汇意愿仍高，买卖盘两相拉锯令台币维持在既有区间盘整。

今日台币实质交易区间在29.340-29.400，上日的主要成交区间约在29.310-29.400。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度均较上日略为扩大。交易员认为，由于美国举债上限将近，海外法人对短线美元走势仍有疑虑，使海外NDF美元/台币折价幅度随之扩大；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.306/322，上日尾盘报价在29.345/365。

台股 周二收高0.50%，报8,375.65点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超27.03亿台币，连五日买超共计254.19亿台币；上日修正后为买超3.99亿台币。

韩元兑美元周二在国内市场连续第二日下滑，因美国债务违约的可能性让投资人感到不安，而在周三本地假期之前市场交投也不热络。 韩国企划财政部一位高级官员周二对路透表示，韩国忧心资金流入可能逆转而对本地外汇市场及经济的影响。

多数新兴亚洲货币周二持稳至小跌，因美国预算僵局抑制投资者的风险胃纳。交易商担心，美国国会和总统奥巴马可能无法在10月17日的期限前，就提高美国政府举债上限达成协议，那可能导致美国出现违约风险，造成金融市场剧烈震荡。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公司 29.542 29.536 29.340-29.559 29.550 7.14 6.61

元太外汇经纪公司 29.530 29.520 29.380-29.530 29.530 2.63 2.51

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