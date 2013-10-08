投行观点：台湾和南韩续优于区域市场，因财政体质相对健全

路透台北10月8日 - 新兴市场第三季历经联准会缩减量化宽松预期所面临严重的卖压后，巴克莱及星展银行最新报告指出，北亚地区如韩国、台湾将因大量经常帐顺差、低外债而相对安全，表现将优于东南亚等国。

巴克莱资深区域经济学家梁伟豪表示，台湾和韩国与国际景气复苏关连性高，且又享有高经常帐/GDP顺差和相对健全的财政，因此看好两地的景气复苏。此外，马来西亚也因会最早升息，预期该市场会有较佳表现。

〞亚洲问题不是数据，而是信心不够。〞梁伟豪说。

针对上日台湾9月出口数据不佳，他认为，总体经济数据表现确有好转，〞常常是二个月好、一个月不好。〞但市场信心非常疲弱，这使得制造业在年底的圣诞前旺季不愿提高生产，而选择维持偏低的库存水位。

梁伟豪说，台湾总经景气已由谷底翻扬，两岸间更紧密的交流将支撑服务业输出(包括观光及金融二方面)，以观光业为例，中国游客每年在台湾消费60亿美元，有助台湾经常帐/GDP处于10%的高位，有助吸引避险资金。

他预估，台湾和韩国央行各将在明年第三季、明年7月开始升息循环，各升息半码(0.125个百分点)以及一码(0.25个百分点)。他对台湾今、明年的经济成长率预估为2.2%和3.7%；韩国GDP预估为2.9%及3.9%。

星展集团近来发布第四季投资市场展望，认为全球主要国家包括美国、欧元区及中国经济成长正持续重拾成长动能。整体而言，星展集团持续看好股市表现。新兴市场在历经联准会缩减量化宽松预期所面临严重的卖压后，短期可能得以暂获喘息空间。