重温稿-《中国新债预测》国开行增发福娃债定位料接近二级，整体需求或平稳

* 招标品种: 国开行第36-40期固息增发债
* 期限及金额：1/3/7/10年上限50亿元，5年上限60亿元
* 招标时间: 周三(9日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 10位(银行、券商）
* 预测区间: 4.45%-4.60%；4.68%-4.78%；4.71%-4.84%；4.77%-4.90%；4.81%-4.91%
* 预测均值: 4.52%；4.72%；4.78%；4.84%；4.87%
路透上海10月8日 - 中国国家开发银行 周三将增发今年第36-40期五期固息债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，国庆假期归来债市变动不大，尽管资金面因例行存款准备金调整稍显紧张，但料明日新债整体需求或平稳，定位接近二级。
市场人士认为，流动性偏紧令明日一年品种中标结果存偏高的可能，不过考虑到资金面波动可能只是短期现象，预计对整体投标情况影响有限。
华南一券商分析师称，“应该没有什么意外，（明日新债发行）量稍微有点大，这礼拜的新债也不少，不过四季度（新债）供给开始逐步减弱了，未来的压力不大。”
北京一大型银行分析师则认为，长假期间公布的PMI数据显示中国经济虽还在复苏轨道中，但动力并不充足，这对债市将形成一定支撑，明日新债整体需求料尚可。
中国9月官方制造业PMI虽然创下17个月高点，但环比仅微幅上涨且低于预期。这和汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。前期稳增长举措对经济的支撑恐暂告一段落，未来整体预计呈现平稳态势。
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种
最新收益率分别为4.5278%、4.7381%、4.7830%、4.8515%和4.8499%。
中国银行间市场资金周二偏紧。国庆长假归来首个交易日，虽有央行公开市场放水650亿元逆回购施援，但不敌存款准备金补缴造成的压力，具有风向标意义的七天期回购利率上行逾10个基点(bp)。
本次增发债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
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发行总量 1/3/7/10年均不超50亿元，5年不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息
招标时间 10月9日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 10月11日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日
分销期 10月10日-10月11日
上市日 1年：10月14日
3/5/7/10年：10月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述新债此前首发及增发情况如下：
债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
(亿元人民币)
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36期 8月27日 70 1 4.37% 1.66
增发 9月3日 60 4.4999% 1.71(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 60 4.49% 2.14(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.4849% 2.81(第三次增发，参考收益率)
37期 8月27日 60 3 4.50% 2.45
增发 9月3日 60 4.6456% 1.77(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 70 4.7171% 2.90(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.7050% 2.45(第三次增发，参考收益率)
38期 8月27日 70 5 4.58% 2.21
增发 9月3日 60 4.7038% 1.98(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 60 4.7908% 3.73(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.7811% 2.38(第三次增发，参考收益率)
39期 8月27日 50 7 4.69% 1.47
增发 9月3日 60 4.9056% 1.41(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月24日 40 4.8480% 4.80(第二次增发，参考收益率)
40期 8月27日 50 10 4.72% 2.27
增发 9月3日 60 4.8397% 2.14(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 70 4.8785% 2.31(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.8731% 2.35(第三次增发，参考收益率)
(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)