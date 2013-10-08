路透基点：越秀正自行安排一笔34亿港元再融资--RLPC

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息来源报导称，越秀企业（集团）公司正在自行安排34亿港元（4.36亿美元）三年期俱乐部贷款，以为一笔2010年10月签署的同等金额贷款提供再融资。
该笔期末一次性偿还贷款的综合收益为265个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码235个基点。
参与2010年那笔融资的所有银行都被邀请加入此次贷款案。这些银行包括：中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、汇丰控股和永隆银行。
该公司刚刚在今年7月签署了2.8亿美元三年期贷款，由台湾银行业者组建的财团。贷款平均年限为2.5年，最高综合收益为260个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。该融资由台北富邦商业银行牵头，在13家其它银行加入后，贷款规模增至2.8亿美元。
此外，野村、台湾银行和兆丰国际商业银行正在为越秀集团安排一笔约10亿美元的一年期过桥贷款，用于越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。消息人士称目前商谈的价格是，最初三个月的利率较Libor加码约300个基点，之后从第七个月开始逐步增到加码450个基点左右。
消息人士称，2.8亿美元三年期贷款也可能用于收购股权的部分融资。
越秀是广州一家主要国有企业。越秀集团旗下有三家公司在香港上市--越秀地产、越秀交通基建、越秀房产信托基金。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)