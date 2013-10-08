中国债市：国债收益率曲线变平，美预算与债务上限僵局打击市场风险偏好

路透北京10月8日 - 中国银行间债市周二国债收益率曲线略有变平。交易员表示，长假后首个交易日资金偏紧，推高中短期利率债收益率；而美国预算与债务上限僵局打击市场风险偏好，中长期国债收益率略有下探。

“中短端利率有点上，资金有点紧，下午很多券商还在借；美国（政府）停摆，有人会预期QE缓慢退出，中长国债利率是有点下来。总体来说，交投不是很很活跃。”上海一大型银行交易员称。

他进一步指出，从公开市场操作的情况看，管理层保证资金面稳定的态度还是比较明确的。若美国预算僵局未能很快解决，短期国内资金面恢复后，中长期利率债或有波段机会。

广东一券商投资经理亦预计，10月确有可能出现资金面边际改善后推动的波段行情，其个人更看好中长期利率债及高等级信用债。

银行间市场资金周二偏紧。国庆长假归来首个交易日，虽有央行公开市场放水650亿元逆回购施援，但不敌存款准备金补缴造成的压力，具有风向标意义的七天期回购利率上行逾10个基点(bp)。有交易员提到，虽然今日逆回购的量未完全满足市场对资金的需求，不过其对场内参与者的情绪有安抚作用。

美国举债上限之争正开始令货币市场感到不安，最终可能打乱银行放款和企业投资所需的现金流。大多数的分析师认为美国财政部直接违约是遥不可及的事，因为这将重重打击全球金融市场，并损及美债和美元的长期避险地位。即使如此，市场正开始反映出短期有可能推迟付款的看法。

剩余期限约0.92年的固息国债130014券最新成交 在3.4500%，上日尾盘为4.4254%。剩余期限约6.76年的固息国债130015券最新成交 在3.9875%，上日尾盘为4.0000%。

中金所五年期国债期货的走势偏强，主力12月合约 收报94.412元，跌0.032元或0.03%，全日总成交2,266手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0990 4.4106

上日 3.1443 4.2510

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8250/3.7700

国债参考率报价 3.6070/3.5170

金融债参考率报价 4.4625/4.4025 (完)

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