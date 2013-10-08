香港经济：料第四季GDP按年增长3.7%，全年增幅3.4%--港大研究

路透香港10月8日 - 香港大学香港经济及商业策略研究所周二发表研究报告预测，今年第四季香港本地生产总值（GDP）按年升3.7%，而全年的增长则为3.4%，主要受本地需求增长带动。

报告预测，第三季香港GDP按年增长料为3.6%。政府将于11月15日公布第三季度的GDP及其他主要经济数据。

“监于美国经济的温和复苏、低利率环境和中国经济持续增长，香港在2013年恢复经济增长动力。预料香港实质本地生产总值由上半年增长的3.1%，增加至下半年3.7%。”香港大学经济学教授王于渐称。

报告预期，全年实质GDP增长为3.4%。今年实质本地生产总值增长主要由本地需求所驱动，其中，本地需求增长贡献了3.8个百分点，而外部需求则拖累0.4个百分点。

政府官方预测2013年全年GDP增长为2.5-3.5%，第二季GDP按年增长为3.3%。

报告并预测，预料整体通胀由2013年上半年的3.9%，上升至下半年的4.7%。扣除财政措施的影响，2013年下半年整体通胀率估计为4.2%；至于就业市场保持稳定，估计失业率在第四季稳定于3.3%的水平。

此外，由于强劲的本地需求及内地游客涌入，该研究所预期零售量的增长势头预计将持续下去。估计零售量的增长在第三季为8.0%，而第四季温和增长6.7%，预计全年增长10.8%。