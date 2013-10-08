更新版 1-中国货币市场：长假后首日资金偏紧，回购成交量创逾三个月新高

(更新收盘报价及成交量等)

路透北京10月8日 - 中国银行间市场资金周二偏紧，质押回购成交量创逾三个月以来的新高。国庆长假归来首个交易日，虽有央行公开市场放水650亿元逆回购施援，但不敌存款准备金补缴造成的压力，具有风向标意义的七天期回购利率上行逾15个基点(bp)。一度有交易员期待午后机构出资意愿趋于改善，然实际改观有限。

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,694.69亿元，较上日的5,873.22亿元大增逾三成，最近一次总成交量高于此量级在6月下旬；其中隔夜品种成交5,123.58亿元，上日为4,012.14亿元。

华中一银行交易员表示，早晨机构对隔夜和七天两个期限的资金需求比较集中，且供不应求。不过在逆回购的规模公布后，市场情绪得到一定安抚，“早晨一来借钱的人多，逆回购量出来之后，慢慢问的就少了，可能也是想看看下午的情况吧。”

其下午则表示，“血雨腥风，我们也被卷入其中”；其机构上午还在拆出，下午则转为小额拆入。

虽然资金供需失衡，不过隔夜品种回购利率逆势小跌。交易人士表示，这或因今日达成的隔夜和9月30日达成的隔夜回购品种交易实际使用天数不同有关。

另有交易员提到，虽然今日逆回购的量未完全满足市场对资金的需求，不过其对场内参与者的情绪有安抚作用。

一般情况下，银行间质押式回购各期限品种中，绝大多数的成交围绕一个月以内期限进行，其中隔夜尤甚。以今天为例，隔夜成交占比约67%。

银行每月5/15/25日三次的准备金调整中，实行多退少补。而本月因国庆节假期，10月1日-7日国内金融市场休市，故本应在5日进行的例行准备金清算，推迟在8日(周二)进行。一般来说，季末等时点存款余额的突击增加，会导致银行应缴存的准备金大幅增加，随后则多因存款流失或减少，已缴存的准备金会相应有所退回。

在季末资金紧张节点顺利度过后，中国央行周二在公开市场顺势缩减逆回购操作量，但仍为重启以来第三高水平，因今日是本月初的存款准备金例行调整日，资金面或仍有一定波动。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0990 3.1443 -4.53 5,123.58 七天 4.4106 4.2510 +15.96 1,572.72

14天 4.8057 4.7843 +2.14 561.44

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 22.7700 19.8500 +292.00 1,645.49

七天 7.9850 2.9650 +502.00 688.95

14天 6.9150 3.0000 +391.50 58.14

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0500 3.1800 -13.00 --

七天 4.4000 4.2000 +20.00 --

14天 4.7800 4.7900 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0520 3.1260 -7.40 --

七天 4.3930 4.2030 +19.00 --

三个月 4.6685 4.6704 -0.19 --