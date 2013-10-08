更新版 1-台湾货币市场：短率续往低位靠拢，旬初资金水位重回宽裕

* 提存期上旬银行希望采负数操作

* 央行隔夜冲销力道持续但效果有限

* 短票利率再往低位靠拢 (更新拆款利率及央行发行存单金额)

记者 林妙容

路透台北10月8日 - 台湾银行间短率周二略有往低位靠拢的压力，主要因提存期初市场资金重回宽裕，且银行希望采负数操作，先行去化部分资金，分散本周四金融市场休市，到期存单累积至周五的压力。

银行资金调度人士表示，本周央行存单到期量大，每天都有动辄数千亿台币的存单到期，市场资金水位高涨，需求却依旧低迷，尽管台湾央行每日收市前委由行库代为收回隔夜资金，力道并不弱，但隔天资金又重回银行体系，令资金去化效果受限。

〞今天市场看来是钱多，续作有些还没办法续。〞一位外资银行资金调度人士说。

市场交易员也指出，央行对长期利率走高的风险严密观察，目前在货币市场采取防范措施，适度收回流动性，主要用意在不要让市场过度浮滥，但还没有明显紧缩的意图。在市场预期短期利率不会走扬的情况下，只要市场资金稍稍高涨，短率即面临下行压力。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上交易日在0.380-0.430%。

**短票利率略往低档靠拢**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周二发票量低迷，但银行月初去化资金的需求不弱，因应周四休假调度，少数银行今日为求周内大量资金顺利去化，愿妥协以较上日走低1基点利率成交，但量能偏少。

〞这礼拜存单到期量大，一些银行就屈服在0.64%(30天期)的利率了。〞一名票券商交易员表示。

今日银行间30天期短票利率主要交投仍在0.65%，和上日相同，少数成交于0.64%。两周期短票见成交于0.64%。

台湾央行今日共发行1,598亿台币存单，相较存单到期1,598亿台币，存单发行余额未变。

本周央行存单到期总额高达1兆5,993.35亿台币，其他交易日落点分别为周三3,657.6亿及周五5,713.05亿。周四因本地假期金融市场休市一日。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为18亿台币，累计超额准备为负302亿，加计前期1%的超额准备为514亿台币。

**债券RP利率位于低位**

债券市场附买回(RP)成交利率仍位于低档。今日市场资金比上日明显趋多，投信基金找券需求升高，不排除RP利率可能向低位继续靠拢。

一位证券商交易员说，寿险的资金进场，令投信资金水位升高，纷纷四处打电话要券，找券热度上升。只不过，有一位票券商交易员表示，比起个人和法人，投信基金开出的利率水位普遍高于他们，因此对投信的公债/公司债附买回余额持续地在下降当中。

〞比起来还是个人、法人的利率低，〞票券商交易员说。

证券商交易员也表示，若是资金持续宽松下去，不排除将缓步将利率向下带，估计RP利率成交短期内都将维持低档。

本周无公债/公司债交割的紧缩因素；下周一有两年期存单发行、金额预定100亿；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行，金额预定300亿台币。公司债方面，下周二有远传 4904.TW 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，均大致同于上日。