CNH市场动态：中间价创新高及美元带动人民币衍生性商品走强

路透香港10月8日 - 美国财政僵局造成美元普遍疲弱，给予人民币汇价再往上探升的动力，香港离岸人民币即期汇价 周二大致持平，但人民币兑美元远汇（DF）及无本金远期外汇（NDF）连袂走升。
市场人士预期，若美国政治纷扰在下周四（10月17日）债务余额到限前无法获得解决，美元将持续受压，也会带给人民币往上升值的动力。不过，企业在离岸、在岸之间的套汇动作，将限制离岸即期汇价涨幅。
“美国预算问题让美元在中国长假期间走软，离岸汇价基本反应这个（美元）跌幅。”一外资银行人士说，＂今天中间价格低开65点子，基本跟市场想法符合，也支持美元/人民币走低。＂
不过，交易员指出，十一长假期间境内人民币未及反应海外情势变动，境内外汇价迅速扩大，吸引企业在境外购入相对便宜的美元，限制离岸人民币上涨速度。
本地时间下午5:49时，离岸人民币 报6.1103，盘中最高见6.1075，上交易日在6.1110；盘中低点在6.1130。
境内人民币 今日收在6.1211，与离岸价差约108点子，长假前约35点子。
中间价今日创下汇改以来新高6.1415，持续激励以中间价为依归的CNY NDF报价美元兑人民币一年期无本金远期外(NDF) 报6.1788/6.1828，上交易日在6.1800。
不过，受到美国监管单位对于外国经纪商衍生品交易申报的规定影响，市场对于美系对手有所顾虑，原本成交不旺的NDF交投更加冷清。
长假期间美元指数 走软并跌破80点关口，促人民币中间价重拾升势。今天中间价报6.1415点，较上个交易日（9月30日）的6.1480点走高65个点子。
三大主要评级机构均不同程度的警告称，如果美国在10月17日最终期限前未就债务上限达成协议，从而危及其偿债能力，那么可能下调美国评等。美国政府预计将在10月17日耗尽现金。 （完）
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(记者 李珊珊; 审校 曾祥进)