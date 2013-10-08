国际油市：石脑油11月下半月和12月下半月跨月价差触及五周低点

路透新加坡10月8日 - 亚洲石脑油11月下半月和12月下半月跨月价差周二跌至五周低位每吨1.25美元，因受供给充裕拖累。

自今年年初以来，欧洲和地中海的大量船货运至亚洲，给价格带来压力，在现货交易中有所反映。

韩国Lotte Chemical买入运往丽水的公开规格的石脑油船货，船期为11月下半月，C&F报价为每吨较日本报价贴水约4美元。

Lotte Chemical亦买进运往大山的全系列石脑油船货，船期为11月下半月，价格为每吨贴水约2美元。

“当台塑和GS Caltex旗下单元结束维护时，亚洲市场可能会有一些机会，但欧洲运到东方的石脑油船货仍然是主要障碍。”一位驻新加坡的交易员称。

Kuwait Petroleum Corp可能计划同亚洲买家更新一笔一年期的石脑油协议，起始时间为12月，尽管当前人气疲弱，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水20美元。

亚洲汽油价差下跌逾10%至每桶2.10美元，上日曾触及五年高位，因供给过剩压过印尼需求上涨。

欧洲炼厂本月继续处于维护状态且降低产能，并未抬升亚洲人气。近期挪威汽油船货运至亚洲。

嘉能可向Socar售出12月上半月的石脑油船货，价格为每吨909美元；壳牌向BP卖出12月上半月船货，价格为每吨910美元。(完)

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