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货币新闻 | 2013年 10月 9日 星期三 07:58 BJT

《综述》美联储上月政策决定艰难通过，一中间派官员希望缩减QE

她预计经济将会稳步改善但步伐缓慢，失业率将逐步下降。她还预计，通胀率将逐渐上升。

普洛瑟表示，今年经济料录得2.5%的成长率，但2014年会加快至3%，财政政策紧缩造成重大拖累，这是今年成长疲弱的原因之一。

皮亚纳尔托还对未来数月围绕债务上限之争如何进展的不确定性发出警告，称违约或将损害市场对美债的信心并且推高收益率。(完) (编译/审校 白云/李爽/徐文焰/侯向明/王兴亚/石冠兰)
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