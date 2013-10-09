《中国报摘》--其他报纸重要消息10月9日

**上海证券报**
--消息人士透露，中国四大国有银行9月新增人民币贷款投放约2,760亿元，超出市场预期。据此推算，9月金融机构整体新增信贷投放量有望达8,400亿元。
--近日中国银监会对《外资金融机构行政许可事项实施办法》进行了修订并公开征求意见。新办法对独资银行和中外合资银行的设立条件、业务审批等进行了全面调整。将独资银行、合资银行的注册资本最低限额由3亿元提升为10亿元。
--石油沥青期货今日将在上海期货交易所上市。当日挂盘合约月份为2014年2月份至2015年9月份，挂牌基准价为4,458元/吨。
--上海解放报业集团和文新报业集团将合并，记者获悉，解放报业集团将于今日召集处级以上干部开会，届时或宣布相关事宜。
**证券时报**
--近期监管层陆续向各地券商下发通知，称将组织证监局和证券业协会等单位，对各证券公司去年以来的融资融券、约定购回式交易、股票质押式回购以及报价回购等业务进行现场检查。
**第一财经日报**
--中国社科院金融法律与金融监管研究基地发布的报告称，2012年底中国影子银行规模或达到20.5万亿元，监管当局应进一步完善影子银行体系的监管，适应影子银行的蓬勃发展。
--一位接近无锡尚德公司的人士透露，破产重整的无锡尚德寻找的潜在投资者或已有眉目，对方很有可能是刚刚进入光伏行业的商人郑建明，他同时也是顺风光电 的实际控制人。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，首批11家银行将同时试点债权直接融资工具、银行资产管理计划两项试点工作，试点发行时间为10月18日，各银行的试点额度为5－10亿元，部分银行可能更多。
**金融时报**
--中国银联发布的国庆假期银联卡交易数据显示，与去年同期相比，银联卡境内跨行交易金额增长39%，境外交易金额增长21%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。