《中国报摘》--中国证券报10月9日

* 头版头条:
--中国共产党十八届三中全会即将召开，在此次会议后，市场高度关注的资本市场一系列改革措施有望推出，重点在支持小微企业、券业发展创新、期货创新、债券市场发展等方面取得突破。
* 其他:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署加强财政扶贫等保民生资金管理和公共资金审计监督。
--2013年记账式附息（20期）国债将于周四至下周二在上海证交所交易系统开展国债预发行交易。该国债期限为七年，预发行交易证券简称为WI132007，证券代码为751800，采用收益率申报，基准收益率为3.992%。
--经银监会业务创新监管协作部批准，中信银行 获得首批银行理财资产管理业务试点资格。分析人士表示，这意味着继证券公司、基金公司、期货公司、保险公司之后，银行理财也将迎来资产管理时代，从而为商业银行创造新的盈利增长点。
--记者获悉，国家相关部门10月初前往辽宁丹东等地调研，旨在研究制定相关政策，加大对东北沿边地区开发开放的支持力度，助力东北振兴。
--国家发改委发布通知，要求各地组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项。
--由华谊兄弟 出品发行的《狄仁杰之神都龙王》在9月28日上映之后票房一路飙涨，截至10月7日票房已达近5亿元人民币。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 边竞; 审校 杨淑祯)